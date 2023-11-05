У твідовому жакеті і водолазці: Олена Зеленська разом із очільницею Єврокомісії відвідала захід у Києві

Олена Зеленська і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до України із робочим візитом, взяли участь у заході, під час якого передали шкільні автобуси.

Олена Зеленська та Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

Кампанію солідарності "Шкільні автобуси для України" Зеленська та фон дер Ляєн започаткували восени минулого року.

"Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності. Це прямий маршрут у майбутнє дітей – їхнє та всієї країни – посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони важливі", – сказала перша леді.

Олена Зеленська та Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Ця жорстока війна позбавила тисячі українських дітей невинності й дитинства. Але вона не позбавить їх світлого й щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Ось чому я щаслива, що ми можемо допомогти безпечно возити українських дітей до шкіл. Надання понад 370 шкільних автобусів Європейською комісією та державами-членами демонструє нашу спільну відданість майбутнім поколінням українців", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Олена Зеленська та Урсула фон дер Ляєн / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Олена постала у діловому образі total black. На ній був елегантий твідовий жакет із золотистими ґудзиками, водолазка і штани-кльош. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Очільниця Єврокомісії була одягнена у бежевий жакет у горошок, кремову блузку і чорні прямі штани. Зверху вона одягла синю куртку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на залізничному вокзалі Урсулу фон дер Ляєн зустрів Володимир Зеленський.

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