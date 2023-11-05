У твідовому жакеті і водолазці: Олена Зеленська разом із очільницею Єврокомісії відвідала захід у Києві

Перша леді України та очільниця Єврокомісії взяли участь у церемонії передання шкільних автобусів.
Олена Зеленська і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до України із робочим візитом, взяли участь у заході, під час якого передали шкільні автобуси.
Кампанію солідарності "Шкільні автобуси для України" Зеленська та фон дер Ляєн започаткували восени минулого року.
"Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності. Це прямий маршрут у майбутнє дітей – їхнє та всієї країни – посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони важливі", – сказала перша леді.
"Ця жорстока війна позбавила тисячі українських дітей невинності й дитинства. Але вона не позбавить їх світлого й щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Ось чому я щаслива, що ми можемо допомогти безпечно возити українських дітей до шкіл. Надання понад 370 шкільних автобусів Європейською комісією та державами-членами демонструє нашу спільну відданість майбутнім поколінням українців", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.
На заході Олена постала у діловому образі total black. На ній був елегантий твідовий жакет із золотистими ґудзиками, водолазка і штани-кльош. Вбрання вона доповнила чорними туфлями.
Перша леді зробила гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха золотими сережками.
Очільниця Єврокомісії була одягнена у бежевий жакет у горошок, кремову блузку і чорні прямі штани. Зверху вона одягла синю куртку.
Нагадаємо, на залізничному вокзалі Урсулу фон дер Ляєн зустрів Володимир Зеленський.
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