У твідовому жакеті і з квітковими сережками: принцеса Како відвідала гончарне виробництво

Принцеса Како відвідала Imaemon Kiln, який визнано важливим нематеріальним культурним надбанням Японії і високо цінується як організація, яка підтримує техніку "Кольоровий Набесіма". Згідно з традиційними техніками періоду Едо, ремісники розминають глину, формують її на гончарному крузі і тричі обпалюють перед тим, як додати нижні малюнки, глазурі та верхні малюнки.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Їй провели екскурсію там і вона подивилася, як майстри створюють глиняні вироби.

Там принцеса постала у твідовому фіолетовому жакеті без коміра і ґудзиків, червоній водолазці і чорних широких штанях. Взута вона була у замшеві червоні балетки.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Како зробила скромну зачіску, прикрасила вуха червоними сережками у вигляді квітів, а шию – золотим ланцюжком із перлами.

Нагадаємо, раніше принцеса Како у блакитній сукні і з лопатою в руках посадила дерево.

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