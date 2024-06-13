У твідовому жакеті та балетках, які носила на зустріч із Зеленським: королева Летиція на діловому заході

Король і королева Іспанії були присутні на зустрічі Фонду принцеси Астурійської в палаці Ель-Пардо в Мадриді.

Король Філіп VI і королева Летиція відчинили двері Королівського палацу для Опікунської ради Фонду принцеси Астурійської. На заході Їхні королівські Величності представляли свою дочку, принцесу Леонор, майбутню королеву Іспанії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Хоча принцеса Леонор є президенткою фонду вже десять років, її батьки, Філіп та Летиція, беруть на себе її обов'язки на зборах протягом року. Мабуть, це пов'язано з тим, що дівчина навчається і не може зараз присвячувати цьому свій час.

Летиція з'явилася на зустрічі в твідовому жакеті з торочкою, який пошили співробітники Асоціації із запобігання проституції жінок (APRAMP) – організації, яка багато років підтримується королевою.

На зустрічі з ними у січні 2024 року Летиція також носила цей жакет. Поєднувала його Її Величність із вузькими чорними штанами та чорними балетками зі шкіри від Cacles. Вперше Летиція носила їх під час візиту президента Зеленського до Королівського палацу у травні.

Королева Летиція, король Філіп VI та президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також Летиція розпустила волосся і зробила класичний макіяж, одягла перлинні сережки-висячки та каблучку Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нещодавно королівський палац підтвердив, що Її Величність готується до операції через проблеми з ногою, через які не може носити жодне інше взуття, крім того, в якому часто з'являється на публіці останні кілька місяців.

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