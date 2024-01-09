У твідовому жакеті та чорних кюлотах: королева Летиція повернулася до роботи після канікул

Сьогодні Її Величність відвідала штабквартиру Асоціації із запобігання проституції жінок (APRAMP) у Мадриді.

Летиція прибула на зустріч у жакеті, створеному жінками, що входять до цієї асоціації. Прекрасний жест солідарності, яким королева продемонструвала свою беззаперечну підтримку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Це твідовий піджак бордового відтінку, який Летиція поєднувала із чорними штанями-кюлотами зі стрілками, а зверху накинула пальто від Carolina Herrera. Взута дружина короля була в лаковані балетки із застібками навколо щиколотки.

Королева розпустила довге густе волосся, зробила легкий макіяж у теплих рожевих відтінках, доповнила образ улюбленою каблучкою Coreterno та кількома золотими сережками у вухах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Летиція у довгій спідниці та перлинній блузі відвідала святковий військовий парад у Мадриді разом із членами своєї родини. Їй знадобилося лише три дні на відпочинок, перш ніж відновити свої королівські обов'язки у новому році.

Королева Летиція і король Філіп / Фото: Getty Images

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