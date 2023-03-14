У твідовому жакеті та штанях-сопілочках: стильний вихід королеви Летиції

50-річна королева продемонструвала витончений лук на світському заході Tour de Talento у Вальядоліді, приїхавши у твідовому жакеті білого кольору від Massimo Dutti, чорних штанях-сопілочках та у шкіряних туфлях-човниках на підборах.

У королеви було красиво укладене волосся, вона зробила макіяж і одягла мініатюрні золоті сережки-кільця. На пальці у неї сяяла золота каблучка Coreterno вартістю 975 євро.

Премія Фонду принцеси Жирони присуджується молодим людям віком від 16 до 35 років, які розпочали бізнес, що приносить позитивні зміни у суспільстві. Старша дочка короля та королеви – принцеса Леонор – носить титул принцеси Жирона.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Фонд принцеси Жирони – приватний, створений 2009 року та підтримуваний 88 піклувальниками, почесним головою якого є король Філіп VI від імені його дочки принцеси Леонор. Організація прагне стати еталоном на національному рівні у підтримці молодих людей у їхньому професійному та особистому розвитку.

Читайте також: