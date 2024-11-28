У твідовому жакеті та штанях: стильна кронпринцеса Вікторія побувала на конференції

Кронпринцеса Швеції Вікторія сьогодні з'явилася на новому робочому заході.
Майбутня королева Швеції взяла участь у конференції Forma Collaboration Conference on Seas and Water у Downtown Camper у Стокгольмі.
Вікторія приїхала на зустріч у синьому твідовому жакеті з синьою краваткою на шиї та штанях до тону, взута у замшеві туфлі-човники на підборах, а в руках тримала шкіряний клатч-конверт.
Кронпринцеса зробила легкий макіяж, трохи підкресливши вії, одягла сережки-висячки з камінням і зробила манікюр у світлому відтінку. Образ Вікторії був елегантним, а зазнімкована вона була на тлі ялинок, що начебто натякає, що різдвяні свята вже не за горами.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як Меган Маркл любить проводити різдвяні свята.
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