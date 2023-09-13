У твідовому жакеті та штанях: стильний вихід королеви Летиції

Королева Іспанії Летиція сьогодні головувала на відкритті курсів професійної підготовки 2023/2024 року у Лангрео.

Дружина короля Філіпа VI поспілкувалася зі студентами на відкритті курсу професійної підготовки 2023/2024 року в Інтегрованому центрі професійної підготовки з комунікації, зображення та звуку в Лангрео.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція приїхала на зустріч у подовженому твідовому жакеті від Massimo Dutti, підкресливши талію широким чорним поясом. Також на королеві були чорні штани та туфлі-слінгбеки теж від Massimo Dutti. Волосся Летиція зібрала у високий хвіст і одягла сережки Comete від Chanel. Макіяж на її обличчі, як завжди, був у натуральних відтінках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

В останні два робочі дні королева їздить різними навчальними центрами. Буквально днями вона відвідувала школу Camiño Ingles у Сігуейро, де з'явилася у топі в смужку і також у чорних штанях.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Восени королівські особи все частіше носять штани. Принцеса Уельська Кетрін, наприклад, у штанному костюмі від Alexander McQueen відвідала в'язницю HMP High Down в Сурреї.

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