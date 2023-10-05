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У твідовому жакеті та спідниці кольору марсала: королева Сільвія на церемонії у замку Гріпсгольм

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У твідовому жакеті та спідниці кольору марсала: королева Сільвія на церемонії у замку Гріпсгольм

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

79-річна шведська королева відвідала світську церемонію у місті Марієфред.

Її Величність королева Сільвія прибула на Всесвітню дитячу премію, під час якої нагородила канадську активістку Сінді Блексток за її 30-річну боротьбу за право дітей корінних народів на освіту, школу та здоров'я. 

Церемонія нагородження відбулася у замку Гріпсгольм у Марієфреді. Сільвія приїхала на захід у короткому твідовому жакеті та спідниці кольору марсала. Її волосся було укладене гарними хвилями, на обличчі був макіяж з акцентом на рожеві губи, а на руках – манікюр. Також на пальці королеви виблискувала каблучка.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

У грудні королева Швеції відсвяткує свій 80-річний ювілей. Поки що не відомо, чи плануються з цього приводу якісь святкування. Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто така кронпринцеса Швеції Вікторія, яка одного разу має зійти на престол.

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Дата публікації
Перегляди
183
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