У твідовому жакеті та спідниці: кронпринцеса Вікторія з візитом у Німеччині

Під час цього візиту спадкова принцеса Вікторія та гессенський міністр-президент обговорювали економічні питання та гессенсько-шведські відносини.

Майбутня королева Швеції вбралася цього дня в темно-синій костюм з твіду від Maruschka de Margo, що складався з короткого жакета і прямої спідниці, одягла чорні щільні колготи і шкіряні туфлі-човники на підборах.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

На плечі у неї висіла сумка-саквояж від Saint Laurent, у вухах були великі золоті сережки, волосся Вікторія традиційно зібрала в низький пучок, а також зробила темний манікюр. Макіяж на її обличчі був мінімальний.

Найчастіше кронпринцеса полюбляє з'являтися на публіці в штанних костюмах, як це було на діловій зустрічі в Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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