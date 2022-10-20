У твідовому жакеті та спідниці-плісе: кронпринцеса Вікторія на святковому заході

Шведська кронпринцеса Вікторія відвідала черговий захід і цього разу прибула з чоловіком кронпринцем Даніелем до шведського міста Гетеборг.

Кронпринцеса та кронпринц були присутні на святкуванні 50-річчя Апеляційного суду у Гетеборзі. На захід Її королівська Високість приїхала в молочно-білій блузці з бантом на шиї, сірому твідовому жакеті і плісованій спідниці графітового кольору.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Своє вбрання Вікторія доповнила сірими ботильйонами та бежевим клатчем. У вухах у принцеси були великі золоті сережки, волосся вона зібрала, як завжди в низький пучок, а на зап'ястях у неї були браслет і годинник. Макіяж Вікторія зробила дуже легкий та ледь помітний.

Чоловік кронпринцеси кронпринц Даніель був одягнений у синій костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми бачили кронпринцесу Вікторію у вечірній сукні під час вечірнього прийому, організованого для королівської пари Нідерландів, які перебували з офіційним візитом у Швеції.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель, королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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