У твідовому жакеті та спідниці-плісе: спадкова принцеса Леонор у гарному луку прийшла на церемонію

За два дні іспанська принцеса Леонор відсвяткує своє 18-річчя.

До її світських виходів прикуто дедалі більше уваги, адже Леонор – майбутня королева Іспанії.

Іспанська королівська родина / Фото: Associated Press

Вчора вона разом із батьками – королем Філіпом VI та королевою Летицією, а також з молодшою сестрою інфантою Софією відвідали церемонію вручення нагород "Принцеса Астурійська".

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Леонор з'явилася на публіці у темно-синьому твідовому жакеті та плісованій спідниці довжини міді від Moisés Nieto, доповнивши вбрання гостроносими слінгбеками на невисоких підборах від Mascaro.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Довге густе волосся дівчини було розпущене і трохи накручене внизу, також вона одягла сережки з аквамарином, які добре гармоніювали з її сіро-блакитними очима.

Її 51-річна мати Летиція з'явилася на церемонії в асиметричній сукні з одним рукавом від Carolina Herrera і сяяла поруч із дочкою.

Принцеса Леонор із мамою королевою Летицією / Фото: Getty Images

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