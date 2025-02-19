У твідовому жакеті та спідниці з розрізом: елегантний вихід королеви Летиції у палаці

Королева Летиція та король Філіп VI вітали в Королівському палаці в Мадриді президента Арабської Республіки Єгипет Абделя Фаттаха ас-Сісі.
Королева з'явилася на прийомі в класичному костюмі-двійці з твіду темно-синього кольору, що складався з короткого жакета та спідниці довжини нижче колін з розрізом ззаду. Доповнила його Летиція зручними туфлями-човниками від бренду Magrit на невисоких підборах.
Також Летиція прикріпила до жакета брошку з перлиною La Peregrina, яку ми вже бачили на ній раніше під час похорону короля Костянтина Грецького, який відбувся в січні 2023 року в Афінах, а потім у квітні 2024-го, коли Летиція з'явилася на прощанні з Фернандо Гомесом-Асебо в Мадриді.
Щоправда, сьогодні королева наділа брошку не цілком, відстебнувши грушоподібну перлину, що звисає. У вухах Летиції були сережки-цвяшки з діамантами. Вона зробила виразний макіяж у звичних відтінках і гарне укладання.
Король Філіпп VI був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та червоній краватці в цятку, взутий у чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, днем раніше король і королева були присутні на засіданні ради піклувальників Галереї королівських колекцій у Мадриді. Там Летиція з'явилася в сірій сукні з цікавим вирізом на декольте.
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