У твідовому жакеті та світлих штанях: кронпринцеса Вікторія на діловому заході

Їхні королівські Високості відвідали сьогодні Верховний суд Швеції у Стокгольмі. Вікторія з'явилася на публіці у молочно-білому твідовому жакеті з чорним окантуванням та золотими ґудзиками, поєднуючи його з молочними штанями-кльош та гостроносими чорними черевиками зі шкіри на підборах. На плечі у кронпринцеси висіла чорна сумка на довгому ремінці.

Вікторія зібрала волосся в низький пучок, одягла золоті сережки-цвяшки, тонкий золотий ланцюжок на шию і кілька каблучок на пальці. Макіяж на її обличчі був максимально натуральних відтінків.

Кронпринц Даніель був у сірому класичному костюмі, білій сорочці та у синій краватці.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно кронпринцеса Вікторія відвідувала ділову зустріч, де з'явилася у схожому жакеті, але лише чорного кольору.

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