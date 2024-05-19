У твідовому жакеті та в улюблених кедах: королева Летиція сходила на футбол

Королева Летиція головувала на фіналі чемпіонату Іспанії з футболу "Кубок Її Величності Королеви" 2023/2024, в якому зустрілися команди "Барселона" та "Реал Сосьєдад де Футбол".

Матч завершився з рахунком 8:0 на користь "Барселони". У перерві матчу Її Величність королева отримала копію кубка від президента Федерації. А після закінчення гри Її Величність вручила відповідні трофеї членам команд.

Летиція цього дня була одягнена в короткий жакет твідів від Mirto, білі звужені штани зі стрілками і взула білі кеди Vivobarefoot, які вже носила раніше.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її волосся було розпущене, на обличчі був гарний макіяж, а у вухах виблискували золоті сережки-кільця невеликого розміру. Також Летиція одягла на палець свою улюблену золоту каблучку від бренду Coreterno.

Нагадаємо, Її Величність нещодавно зламала фалангу пальця на нозі і тепер змушена зовсім відмовитись від взуття на підборах на якийсь період часу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, з якими ще проблемами з ногами зіткнулася Летиція та чому перестала носити високі підбори.

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