У твідовому жакеті та з сумкою принцеси Кейт: Керол Міддлтон з'явилася на світському заході

Маму принцеси Уельської зазнімкували на рідкісному публічному заході.
Керол Міддлтон, яка нещодавно відсвяткувала 70-річний ювілей, відвідала вчора захід Turn The Tables 2025 на підтримку Cancer Research UK у готелі Corinthia Hotel London у британській столиці.
Керол мала дуже стильний вигляд і була одягнена в чорну блузку, короткий чорно-білий твідовий жакет в клітинку від LK Bennett з перлинними ґудзиками, чорні штани і туфлі-човники на невисоких підборах Emmy London. Лук Керол Міддлтон доповнила чорною сумкою Jaeger (кажуть, це сумка її дочки Кейт) на ремінці-ланцюжку, а у вухах у жінки виблискували сережки, схожі на штучні перли. Також Керол зробила укладання та легкий макіяж.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас 15 цікавих фактів про маму принцеси Уельської.
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