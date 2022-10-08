У твідовому жакеті від Zara: принцеса Кейт записала звернення англійській команді з регбі

Кейт завжди виявляла велику цікавість до спорту, тож не дивно, що вона вирішила підтримати команду перед змаганнями.
Принцеса Уельська Кетрін записала спеціальне відеозвернення англійській команді з регбі Red Roses.
У лютому покійна королева Єлизавета II призначила принцесу покровителькою Футбольної ліги регбі та Союзу регбі, тому напередодні чемпіонату світу з регбі в Новій Зеландії Кейт вирішила записати коротке звернення, щоб підбадьорити спортсменів. Раніше цю роль виконував її зять принц Гаррі.
Відеозвернення було розміщено у Twitter-акаунті England Rugby.
A special good luck message for #RedRoses from our patron The Princess of Wales.— England Rugby (@EnglandRugby) October 7, 2022
# TeamDream | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/XsI5loL6U0
Її Королівська Високість сказала, що підтримуватиме їх на кожному етапі змагань, і, що сподівається, вони знову "принесуть кубок додому", як після своєї перемоги 2014 року.
Повністю вбрання у відео роздивитися не вдалося, але ось жакет принцеси ми однозначно впізнали — цей предмет одягу від бренду Zara і раніше у ньому вона прилітала до Данії, а також з Вільям та сином Джорджем відвідала футбольний матч на Вемблі.
Свій образ Кетрін доповнила золотими сережками від бренду Kiki McDonough Fine Jewellery та брошкою у вигляді троянди, яка повторювала логотип England Rugby.
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