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У твідовому жакеті та з новою зачіскою: кронпринцеса Вікторія проінспектувала школу

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У твідовому жакеті та з новою зачіскою: кронпринцеса Вікторія проінспектувала школу

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / Фото: Getty Images

Шведська кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали робочий захід.

Принцеса та її чоловік відвідали з візитом школу Стенінгегодена під час візиту шведської королівської родини до Сігтуна. Там Її Високість взяла участь у спортивних заходах із 9-класниками у гімнастичній залі.

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія з чоловіком Даніелем / Фото: Getty Images

Вікторія була одягнена у білу об'ємну сорочку та чорні штани-дудочки, до яких підібрала білі кросівки. Їй на очі одягли синю пов'язку для того, щоб кронпринцеса могла зіграти зі школярами. Схоже, їй сподобався такий вид діяльності.

Вікторію та Даніеля заскочили біля автомобіля, коли вони тільки приїхали та вітали людей. На принцесі був короткий твідовий жакет, який потім у школі вона зняла.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

До речі, цього разу кронпринцеса Вікторія з'явилася на публіці з новою зачіскою, адже зазвичай вона збирає довге волосся у пучок.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, що герцог та герцогиня Кембриджські вчора відвели своїх трьох дітей до нової школи.

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