У твідовому жилеті та кюлотах: королева Летиція у стильному луку приїхала на зустріч

Королева Летиція / © Getty Images

Конгрес організовано Асоціацією Бетанії, що об’єднує провідних національних і міжнародних експертів, які обговорюватимуть різні стратегії боротьби з торгівлею людьми та її повного викорінення.

Летиція приїхала на зустріч у твідовому жилеті з торочкою, поєднавши його з білими штанями-кюлотами та білими туфлями з круглим носком і відкритою п’ятою на низькому підборі від французького бренду Sezane (у королеви в гардеробі є кілька таких моделей різних кольорів).

Королева Летиція / © Getty Images

Королева знову розпустила волосся, уклавши його легкими, але ненав’язливими хвилями, що надає образу більш неформального вигляду, зробила трохи виразніший, ніж зазвичай макіяж і завершила образ сережками-пусетами з золота.

Днем раніше Летиція відвідувала колоквіум «Жінки, спорт і суспільство», де з’явилася в літній сукні та улюблених еспадрильях на платфрмі.