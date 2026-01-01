ТСН у соціальних мережах

У тигровому бікіні та червоній бандані: принцеса Марія-Олімпія ніжилася на сонці на морі

29-річна дочка спадкового принца Павлоса та принцеси Марі-Шанталь показала, як ніжиться на сонці під час зимової відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія поділилася відео у своєму Instagram показавши, як в одному тигровому бікіні та червоній бандані, а також у сонцезахисних окулярах плаває на катері, насолоджуючись сонцем та морем.

Принцесса Мария-Олимпия / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Грецька принцеса, можливо, і обрала бікіні для завершення 2025 року, але минулий рік був сповнений приголомшливих образів. Дівчина часто з’являлася у світському суспільстві, відвідуючи модні заходи та демонструвала стильні аутфіти. Згадуємо деякі з них.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

