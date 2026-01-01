- Дата публікації
У тигровому бікіні та червоній бандані: принцеса Марія-Олімпія ніжилася на сонці на морі
29-річна дочка спадкового принца Павлоса та принцеси Марі-Шанталь показала, як ніжиться на сонці під час зимової відпустки.
Принцеса Марія-Олімпія поділилася відео у своєму Instagram показавши, як в одному тигровому бікіні та червоній бандані, а також у сонцезахисних окулярах плаває на катері, насолоджуючись сонцем та морем.
Грецька принцеса, можливо, і обрала бікіні для завершення 2025 року, але минулий рік був сповнений приголомшливих образів. Дівчина часто з’являлася у світському суспільстві, відвідуючи модні заходи та демонструвала стильні аутфіти. Згадуємо деякі з них.