В улюбленому синьому пальті: герцогиня Корнуольська відвідала бібліотеку в Оксфорді

Герцогиня Корнуольська Каміла активно повернулася до роботи після відпочинку. Сьогодні ми побачили вже два її нові виходи.

Вчора в Кларенс-хаусі дружина принца Чарльза організувала прийом для співробітників Refuge Charity. Прийом влаштували з нагоди 50-річчя роботи організації, яка допомагає жінкам та дітям, що стали жертвами домашнього насильства. На прийомі герцогиня з'явилася в елегантній бірюзовій сукні з вирізом на декольте.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Також читайте У оксамитовій сукні та із смарагдовими прикрасами: герцогиня Корнуольська на заході у Лондоні

А сьогодні Її королівська Високість відвідала Бодліанську бібліотеку Оксфордського університету. Ця бібліотека змагається із Ватиканською за право називатися найстарішою в Європі, а з Британською — за титул бібліотеки з найбільшими книжковими зборами у Великій Британії. Герцогиня Корнуольська дуже любить читати книги. Вона навіть організувала проєкт, який отримав назву "Читальний зал герцогині Корнуольської". Вона випускає ролики, в яких ділиться з публікою своїми рекомендаціями щодо читання літератури, темами для обговорення та інтерв'ю з авторами.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла приїхала на цю зустріч у своєму улюбленому синьому вовняному пальті і була взута у високі замшеві чоботи на стійких підборах. У герцогині було лаконічне укладання, сережки з перлинним камінням у вухах і денний макіяж на обличчі. Камілла мала чудовий вигляд.

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Читайте також: