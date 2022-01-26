В улюбленому синьому пальті: герцогиня Корнуольська відвідала бібліотеку в Оксфорді

Герцогиня Корнуольська Каміла активно повернулася до роботи після відпочинку. Сьогодні ми побачили вже два її нові виходи.
Вчора в Кларенс-хаусі дружина принца Чарльза організувала прийом для співробітників Refuge Charity. Прийом влаштували з нагоди 50-річчя роботи організації, яка допомагає жінкам та дітям, що стали жертвами домашнього насильства. На прийомі герцогиня з'явилася в елегантній бірюзовій сукні з вирізом на декольте.
А сьогодні Її королівська Високість відвідала Бодліанську бібліотеку Оксфордського університету. Ця бібліотека змагається із Ватиканською за право називатися найстарішою в Європі, а з Британською — за титул бібліотеки з найбільшими книжковими зборами у Великій Британії. Герцогиня Корнуольська дуже любить читати книги. Вона навіть організувала проєкт, який отримав назву "Читальний зал герцогині Корнуольської". Вона випускає ролики, в яких ділиться з публікою своїми рекомендаціями щодо читання літератури, темами для обговорення та інтерв'ю з авторами.
Герцогиня Корнуольська Камілла приїхала на цю зустріч у своєму улюбленому синьому вовняному пальті і була взута у високі замшеві чоботи на стійких підборах. У герцогині було лаконічне укладання, сережки з перлинним камінням у вухах і денний макіяж на обличчі. Камілла мала чудовий вигляд.
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