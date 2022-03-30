У Усманова забрали броньований автомобіль, яким возили Путіна: подробиці

Можна безкінечно дивитися на те, як горить російський корабель, Bayraktar розстрілює колону російських танків і як європейські чиновники конфіскують майно путінських олігархів.

Як повідомляє The Guardian, вчора, 29 березня, на Сардинії було конфісковано розкішний автомобіль наближеного до Путіна олігарха Алішера Усманова. Броньований Mercedes-Maybach S650 Guard за 600 тисяч євро вилучено на Сардинії у рамках санкцій ЄС.

Алішер Усманов та Володимир Путін / Getty Images

Передбачається, що броньований автомобіль, куплений у 2018 році для «максимального захисту», міг використовуватися для перевезення Путіна під час «таємних візитів» на Сардинію, популярне місце для російських олігархів, особливо в районі Порто-Черво.

Чорний Mercedes-Maybach S650 Guard належав Алішеру Усманову, колишньому акціонеру футбольного клубу "Арсенал", і нещодавно був конфіскований поліцією в Порто-Черво на узбережжі Коста-Смеральда.

Мер Арзакени (Сардинії), Роберто Рагнедда повідомив італійській пресі на початку березня, що Усманов регулярно приймає у себе «глав держав, бізнесменів та діячів, які відіграють важливу роль в економіці, культурі, політиці та власності на світовому рівні».

Цікаве, що Алішеру Усманову не допомогло навіть те, що він свого часу пожертвував 500 000 євро регіональній владі Сардинії на боротьбу з Covid-19.

Місцева газета L'Unione Sarda повідомила, що на острові були конфісковані й інші активи олігарха, у тому числі вілла вартістю 17 млн ​​євро в затоці Певеро і шість корпоративних автомобілів.

Вілла Алішера Усманова вартістю у затоці Певеро / Getty Images

У тому, що Усманов близький до Путіна, сумніватися не доводиться. Окрім іншого, дружина Усманова – Ірина Вінер – була тренером з художньої гімнастики таємної коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

Алішер Усманов та Ірина Вінер / Getty Images

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