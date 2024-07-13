У в'язаному кроптопі і стильних окулярах: королева Ранія показала миле фото з донькою і зятем

Королева Йорданії Ранія опублікувала в Instagram миле фото зі своєю старшою донькою – 27-річною принцесою Іман та її чоловіком – 29-річним венесуельський фінансистом Джамілем Терміотісом.

"Сімя", – підписала фото королева.

На світлині Її Величність постала у стильному образі. На ній був бежевий вязаний кроптоп від бренду A.L.C. і широкі чорні штани. Свій лук Ранія доповнила бежево-коричневими сонцезахисними окулярами Eadie від Oliver Peoples.

Іман була одягнена у білу сорочку, білий топ і сині джинси, а Джаміль – у чорні поло і штани.

Нагадаємо, раніше королева Ранія поділилася гарною світлиною сина Хусейна та принцеси Раджви.

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