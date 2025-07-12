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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

У васильковій сукні і з безліччю прикрас на шиї: герцогиня Біргітта з’явилася на Вімблдоні

79-річна британська герцогиня — часта гостя на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерська Біргітта

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня Біргітта спостерігала за тенісом із королівської ложі у дванадцятий день чемпіонату Вімблдону у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

Вона приїхала на корт в синій шовковій волошковій сукні-сорочці з поясом від Weekend Max Mara, доповнивши лук клатчем, золотими маленькими сережками та безліччю золотих ланцюжків із підвісками, та перлинним кольє на шиї. Біргітта зробила укладання та макіяж і загалом мала гарний вигляд.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

Нагадаємо, це не перший її візит на Вімблдон. Раніше Біргітта була помічена в королівській ложі компанії герцогині Единбурзької Софі, а також мами принцеси Уельської Кейт — Керол Міддлтон.

Керол Міддлтон і герцогиня Глостерська / © Getty Images

Керол Міддлтон і герцогиня Глостерська / © Getty Images

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