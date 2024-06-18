У вбранні гранатового кольору і на шпильках: красива Олена Зеленська на пресконференції

Олена Зеленська провела пресконференцію, на якій анонсувала четвертий саміт перших леді та джентльменів. Він відбудеться 12 вересня у Києві. Цьогорічна тема саміту – "Безпека дітей".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Адже вони найвразливіші люди у світі – повністю залежать від нас, дорослих. Тож наша відповідальність – захистити їх", – зазначила Зеленська.

Вона зауважила, що перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Болюча тема для України, де росія щодня вбиває й калічить дітей і викрала вже 19 тисяч маленьких українців…

Безпека дітей багатовимірна. На наших панелях дослідимо родинний вимір (безпеку вдома), шкільний (безпеку освіти), безпеку у віртуальному просторі.

Важливо, що Україна сконцентрована не лише на собі, а шукає нові рішення для подолання глобальних викликів. Якщо десь убивають чи викрадають дітей – це загроза всьому сучасному дитинству, усім принципам і цінностям, на яких побудовано цивілізований світ. Тому й захищати їх треба лише разом, не розділяючи на країни й народи", – розповіла перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На пресконференції Олена Зеленська постала в елегантному вбранні рубінового кольору, яке складалося з жакета без ґудзиків і спідниці міді. Талію вона підкреслила тонким темним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт дружина президента доповнила шкіряними темними туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і з чорним олівцем на повіках, а також золоті сережки-смужки.

Нагадаємо, а на конференції у Берліні Олена Зеленська з'явилася у діловому чорному костюмі і з брошкою-мапою.

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