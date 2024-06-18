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У вбранні гранатового кольору і на шпильках: красива Олена Зеленська на пресконференції

У вбранні гранатового кольору і на шпильках: красива Олена Зеленська на пресконференції

У вбранні гранатового кольору і на шпильках: красива Олена Зеленська на пресконференції

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України офіційно анонсувала дату проведення саміту перших леді та джентльменів.

Олена Зеленська провела пресконференцію, на якій анонсувала четвертий саміт перших леді та джентльменів. Він відбудеться 12 вересня у Києві. Цьогорічна тема саміту – "Безпека дітей".

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Адже вони найвразливіші люди у світі – повністю залежать від нас, дорослих. Тож наша відповідальність – захистити їх", – зазначила Зеленська.

Вона зауважила, що перша панель буде присвячена дітям у збройних конфліктах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Болюча тема для України, де росія щодня вбиває й калічить дітей і викрала вже 19 тисяч маленьких українців…

Безпека дітей багатовимірна. На наших панелях дослідимо родинний вимір (безпеку вдома), шкільний (безпеку освіти), безпеку у віртуальному просторі.

Важливо, що Україна сконцентрована не лише на собі, а шукає нові рішення для подолання глобальних викликів. Якщо десь убивають чи викрадають дітей – це загроза всьому сучасному дитинству, усім принципам і цінностям, на яких побудовано цивілізований світ. Тому й захищати їх треба лише разом, не розділяючи на країни й народи", – розповіла перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На пресконференції Олена Зеленська постала в елегантному вбранні рубінового кольору, яке складалося з жакета без ґудзиків і спідниці міді. Талію вона підкреслила тонким темним ремінцем.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Аутфіт дружина президента доповнила шкіряними темними туфлями на шпильках. У неї було акуратне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і з чорним олівцем на повіках, а також золоті сережки-смужки.

Нагадаємо, а на конференції у Берліні Олена Зеленська з'явилася у діловому чорному костюмі і з брошкою-мапою.

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