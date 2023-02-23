У вбранні із золотою вишивкою та в гарних сережках: королева Ранія відвідала жіночу спільноту

Королева Йорданії Ранія відвідала жіночу спільноту Ghor Al Safi. На зустріч Її Величність прибула у дуже гарному образі.

52-річна Ранія була одягнена в дуже красиву чорну сукню із золотою вишивкою та молочно-білу блузку. Гарне вбрання королівська особа доповнила незвичайними золотими сережками. Волосся Ранія зібрала в низький пучок і підкреслила красиві рисах обличчя макіяжем.

"Неймовірно пишаюся дивовижними жінками з жіночого товариства соціального розвитку Гор Аль Сафі та вражена гарними виробами ручної роботи та виробами, які вони показали мені під час мого візиту сьогодні вранці", — написала королева Ранія у підписі до знімків, якими поділилася у своєму Instagram.

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У королеви Йорданії дуже вишуканий смак. Вона завжди має чудовий вигляд, де б не з'явилася і у що б не була в цей момент одягнена.

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