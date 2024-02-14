У вбранні кольору фуксії і квіткових слінгбеках: Джилл Байден на зустрічі з королівським подружжям

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден приймали у себе в гостях у Білому домі короля Йорданії Абдаллу II, його дружину королеву Ранію та сина – спадкового принца Хусейна.

Принц Хусейн, король Абдалла II, Джо і Джилл Байдени, королева Ранія / Фото: Associated Press

Джилл з'явилася на зустрічі у яскравому аутфіті. На ній було вбрання кольору фуксії, яке складалося із сукні-футляра і приталеного жакета з бордовим коміром, ґудзиками та вставками.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Аутфіт перша леді доповнила рожевими слінгбеками з квітковим принтом. Вона зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками, а руки – золотими браслетами і годинником.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Королева Ранія була одягнена у сірий джемпер із білими ґудзиками і чорну спідницю міді А-силуету. На шиї була сіра хустка-бант. Лук вона доповнила туфлями-човниками і клатчем.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл Байден на заході у Білому домі з'явилася у сукні сонячного кольору і з прикрасами.

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