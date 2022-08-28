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У вбранні кольору хакі і з цікавими сережками: Олена Зеленська під час відеозв'язку

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У вбранні кольору хакі і з цікавими сережками: Олена Зеленська під час відеозв'язку

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді презентувала українськомовні аудіогіди у визначних пам'ятках світу.

Олена Зеленська онлайн взяла участь у запуску українського аудіогіда у палацовому комплексі Шенбрунн - одному із найважливіших культурних надбань Австрії та найвідвідуваніших туристичних об’єктів Відня.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської
© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської
© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зазначила, що повномасштабне російське вторгнення в нашу країну зробило ініціативу ще актуальнішою.

"Найцінніше для нас – наші люди. Вони і є Україна. Нам дуже хотілося б, щоб наші співвітчизники відчували присутність батьківщини, хоч би де вони були. Україна та цивілізований світ мають спільну мову – мову мистецтва й культури. У той час як Росія говорить мовою руйнування, ми говоримо мовою цивілізації та збереження найдорожчого", – сказала Олена.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

Також днями у межах її ініціативи запрацював українськомовний аудіогід у Національному музеї Чехії.

Аудіоекскурсії українською можна буде прослухати і в Единбурзькому замку – середньовічній фортеці, розташованій на скелі Castle Rock у столиці Шотландії, і в Музеї імміграції в бразильському Сан-Паулу. Він розповідає історію представників 60 національностей (серед яких і українці), які у XIX та XX століттях прибували в цю країну, зокрема рятуючись від тодішніх воєн.

Для відеодзвінка перша леді обрала вбрання кольору хакі. Образ вона доповнила акуратною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, цікавими золотими сережками і камінчиком на тонкому ланцюжку.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська показала гарне фото з чоловіком.

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