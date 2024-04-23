У вбранні кольору індиго і з локонами: іспанська політикиня у яскравому образі з'явилася на церемонії

Ізабель Діас Аюсо у монохромному луку прийшла на захід.

Регіональна президентка Мадрида Ізабель Діас Аюсо і президент іспанського уряду Педро Санчес взяли участь у церемонії вручення літературної премії "Мігель де Сервантес", яка відбулася в університеті Алькала-де-Енарес у Мадриді.

Ізабель мала гарний яскравий вигляд. На ній було вбрання кольору індиго, яке складалося з рельєфної блузки з пишними рукавами і краваткою-бантом, а також широких штанів.

Ізабель Діас Аюсо і Педро Санчес / Фото: Getty Images

Аутфіт політикиня доповнила замшевими темно-сірими туфлями на шпильках. Волосся вона накрутила у локони і зібрала у низький хвіст, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж у ніжних відтінках.

Санчес був одягнений у чорний фрак, чорний жилет, білу сорочку, синю краватку у дрібний горошок, сірі штани у смужку і чорні туфлі.

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