У вбранні кольору індиго і з золотим ланцюжком: Бріжит Макрон на зустрічі із Зеленськими

Перша леді Франції у монохромному луку зустріла українських колег.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон днями у себе в гостях, у Єлисейському палаці, приймали президента України Володимира Зеленського з дружиною Оленою Зеленською. Разом вони відвідали урочисті заходи у Франції, присвячені 80-й річниці операції "Дня Д".
Перша леді Франції постала там у вбранні кольору індиго, яке складалося зі штанів із виточками, жакета з чорними ґудзиками і шовкової блузки.
Аутфіт Бріжит доповнила темно-синіми шкіряними туфлями.
У неї було об'ємне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і золотий ланцюжок на шиї.
А Олена Зеленська була одягнена в ексклюзивну білу вишиванку від українського бренду і чорні штани-палацо.
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