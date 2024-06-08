У вбранні кольору індиго і з золотим ланцюжком: Бріжит Макрон на зустрічі із Зеленськими

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон днями у себе в гостях, у Єлисейському палаці, приймали президента України Володимира Зеленського з дружиною Оленою Зеленською. Разом вони відвідали урочисті заходи у Франції, присвячені 80-й річниці операції "Дня Д".

Еммануель і Бріжит Макрони, Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Перша леді Франції постала там у вбранні кольору індиго, яке складалося зі штанів із виточками, жакета з чорними ґудзиками і шовкової блузки.

Бріжит та Еммануель Макрони, Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила темно-синіми шкіряними туфлями.

Еммануель і Бріжит Макрони, Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

У неї було об'ємне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і золотий ланцюжок на шиї.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

А Олена Зеленська була одягнена в ексклюзивну білу вишиванку від українського бренду і чорні штани-палацо.

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