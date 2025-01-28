У вбранні кольору крем-брюле з рюшами: ніжний аутфіт японської принцеси Айко

23-річна донька імператорського подружжя мала елегантний вигляд на заході.
Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако – принцеса Айко – відвідала захід читання віршів, який минув у Токіо.
Для такої події Її Величність обрала ніжний аутфіт. На ній було вбрання кольору крем-брюле, що складалося із сукні і жакета з облямуванням із рюшами, які також були на манжетах.
Образ Айко доповнила капелюшком-таблеткою в тон, білими рукавичками і білим віялом із пензликом. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з перлами, а шию – перлинним намистом. На губи принцеса нанесла прозорий блиск.
Нагадаємо, принцеса Айко разом із батьками завітала на художню виставку у Національному музеї західного мистецтва у Токіо. Вона була одягнена у сірий картатий костюм, який складався з двобортного жакеті і спідниці міді, бордову водолазку і чорні туфлі.
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