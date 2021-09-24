У вбранні кольору марсала: герцогиня Сассекська Меган з'явилася на публіці в яскравому образі

У вбранні кольору марсала: герцогиня Сассекська Меган з'явилася на публіці в яскравому образі

Тур герцогині і герцога Сассекських триває і досить насичений подіями.

У п'ятницю пара відвідала початкову школу в Гарлемі, де вони прочитали другокласникам книгу Меган "Лавка", а також поспілкувалися з учнями четвертого і п'ятого класів. Мета цього заходу полягала в тому, щоб висвітлити ініціативи школи та сприяти ранній грамотності серед юних учнів.

Герцог і герцогиня Сассекські / Getty Images

Діти появі герцогів дуже зраділи. Вони обіймали Меган і Гаррі, а також щось їм активно розповідали.

Герцог і герцогиня Сассекські / Getty Images

Для своєї зустрічі з учнями Меган обрала монохромне вбрання кольору марсала від бренду Loro Piana і туфлі-човники Manolo Blahnik. Зокрема її лук складався з оверсайз кардигану, широких штанів і кофти. Волосся герцогиня просто розпустила, уклавши в елегантні локони.

Герцог і герцогиня Сассекські / Getty Images

Це вже третій вихід пари за останні два дні, адже раніше вони встигли відвідати обсерваторію One World всередині Всесвітнього торгового центру One World Trade Center. Його звели на місці веж-близнюків, зруйнованих у результаті теракту 11 вересня 2001 року.

Герцог і герцогиня Сассекські / Getty Images

А також зустрілися з послом ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Герцог і герцогиня Сассекські / Getty Images

Візит до Нью-Йорка став першою спільною появою пари на публіці після переїзду до США і народження їхньої другої дитини — дочки Лілібет.

У межах свого короткого туру Меган і Гаррі також візьмуть участь в Global Citizen Live, концерті, метою якого є просування рівного доступу до вакцини від коронавірусу. Захід відбудеться на Великій галявині в Центральному парку в цю суботу.

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Усмішка герцогині Сассекської Меган (12 фото)

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