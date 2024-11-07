У вбранні кольору слонової кістки і з гарними локонами: прем'єр-міністерка Італії приїхала до Будапешта

Джорджа Мелоні обрала для своєї появи діловий костюм світлого відтінку.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула сьогодні, 7 листопада, до Будапешту на саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у діловому вбранні кольору слонової кістки. Воно складалося з двобортного жакета, сорочки і штанів-кльош зі стрілками. Взута Джорджа була у світлі шкіряні гостроносі туфлі.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні доповнила аутфіт гарною зачіскою з локонами, макіяжем із рожевою помадою і блискучими тінями, а також темним манікюром.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у чорному костюмі і білій блузці зустрілася з Володимиром Зеленським.

Читайте також: