У вбранні кольору сніжної м'яти та з онуком: Джилл Байден зустрічала біля Білого дому різдвяну ялинку

У Білому домі готуються встановлювати різдвяне дерево. Щороку перша леді зустрічає ялинку особисто. Вчора вона робила це разом із своїм онуком Бо Байденом.

21 листопада у Білому домі почали готуватися до майбутнього Різдва та новорічних свят. 71-річна Джилл особисто приймала головний атрибут свята. Ялина традиційно буде встановлена у Блакитній кімнаті, цього року її висота становить 5,6 метрів.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

За традицією ялинку привезли на зеленому візку, прикрашеному різдвяними вінками та запряженим двома кіньми. Джилл мала чудовий вигляд і була одягнена в сукню з широким поясом на талії та пальто кольору сніжної м'яти і підібрала до аутфіту сірі туфлі-човники на підборах.

На шиї перша леді мала прикрасу з перлів, у вухах її сяяли перлинні сережки, а на зап'ясті був золотий браслет. Місіс Байден зробила собі укладання та денний макіяж.

Джилл Байден з онуком Бо / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail поділилося роликом, у якому видно, як Джилл та її онук зустрічали різдвяну ялинку. До них приєдналися й інші члени сім'ї.

Нагадаємо, на вихідних ми показували фото із весілля старшої онуки Джо Байдена – Наомі Байден. Кадром поділилася у себе в Instagram Джилл.

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