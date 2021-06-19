У вбранні кольору Тіффані: усміхнена Єлизавета II приїхала на перегони в Аскоті

Вона вибрала вбрання модного кольору, щоб приїхати і повболівати за своїх коней.

19 червня в британському містечку Аскот відбувся останній день королівських перегонів. Однією з найочікуваніших гостей заходу стала королева Єлизавета II, яка приїхала, щоб вболівати за своїх чотирьох коней, які беруть участь у перегонах.

Хоча раніше було заявлено, що 95-річний монарх не буде присутній на заході цього року, але все ж у багатьох була надія, що вона з'явиться хоч на один або два дні. Як бачимо, королева не змогла пропустити улюблені перегони і приїхала на іподромі Беркшир.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Коли Її Величність вийшла з автомобіля натовп почав аплодувала і заграв державний гімн, повідомляє Metro. Королева була дуже щаслива, що приїхала і явно її зворушила така увага. Вона широко усміхалася фотографам і публіці. На ній була сукня з квітковим малюнком, пальто і капелюх кольору Тіффані. Шию і вуха Єлизавети прикрашали перли, а пальто — діамантова брошка.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Варто зазначити, що чотири попередні дні Royal Ascot вона не відвідувала. Таке сталося вперше за останні 69 років. Разом з чоловіком Філіпом вона відвідувала королівські кінні перегони востаннє 2017 року.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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