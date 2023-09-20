У вбранні кольору вівсянки і з елегантною брошкою: принцеса Кіко на пресконференції

Японська принцеса любить елегантні аутфіти, які зазвичай доповнює перлинними прикрасами.

Спадковий принц Японії Акісіно (Фуміхіто) і його дружина принцеса Кіко взяли участь у пресконференції перед їхнім офіційним візитом до В’єтнаму. Захід відбувся у палаці Акасака.

Принцеса Кіко з'явилася там в елегантному вбранні кольору вівсянки, яке складалося зі спідниці міді і жакета без коміра та з прихованими ґудзиками.

Принц Акісіно і принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Її Величність зробила скромну зачіску, легкий макіяж, вуха прикрасила золотими сережками з великими перлинами, а шию – перлинним намистом. До жакета вона прикріпила елегантну срібно-золоту брошку.

Принц Акісіно був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

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