У вбранні кольору марсала і перлах: імператриця Японії Масако в елегантному образі з'явилася на фестивалі

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

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Імператор Японії Нарухіто та його дружина, імператриця Масако, відвідали церемонію відкриття національного культурного та мистецького фестивалю, яка відбулася у префектурі Кочі на заході Японії.

Для офіційного заходу 62-річна імператриця обрала елегантний образ. На ній був костюм кольору марсала, який складався з приталеного жакета з ґудзиками в тон і сукні-футляра.

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Аутфіт імператриця доповнила капелюхом із широкими крисами в тон вбрання і бордовим замшевим клатчем, який тримала в руці.

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Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

На шиї у Масако було витончене перлове намисто, а у вухах — сережки-пусети з перлинами. Лацкан жакета прикрашала вишукана срібна брошка у формі квітки з камінням.

Волосся імператриця акуратно зібрала під капелюхом, а макіяж зробила ніжний — з чорним олівцем і рожевим блиском на губах.

Імператор Нарухіто для церемонії обрав класичний чорний костюм, який поєднав із білою сорочкою та краваткою насиченого бордового відтінку, яка гармонійно перегукувалася з кольором вбрання дружини.

Під час появи на заході імператорське подружжя усміхалося та вітало присутніх помахами рук.

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Нагадаємо, імператриця Масако у ніжно-блакитному ансамблі з’явилася на зустрічі з королівським подружжям Нідерландів в Амстердамі.

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