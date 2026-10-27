- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
У вбранні кольору марсала і перлах: імператриця Японії Масако в елегантному образі з'явилася на фестивалі
Японська імператриця продемонструвала вишуканий монохромний аутфіт, який доповнила перловими прикрасами та елегантними аксесуарами.
Імператор Японії Нарухіто та його дружина, імператриця Масако, відвідали церемонію відкриття національного культурного та мистецького фестивалю, яка відбулася у префектурі Кочі на заході Японії.
Для офіційного заходу 62-річна імператриця обрала елегантний образ. На ній був костюм кольору марсала, який складався з приталеного жакета з ґудзиками в тон і сукні-футляра.
Аутфіт імператриця доповнила капелюхом із широкими крисами в тон вбрання і бордовим замшевим клатчем, який тримала в руці.
На шиї у Масако було витончене перлове намисто, а у вухах — сережки-пусети з перлинами. Лацкан жакета прикрашала вишукана срібна брошка у формі квітки з камінням.
Волосся імператриця акуратно зібрала під капелюхом, а макіяж зробила ніжний — з чорним олівцем і рожевим блиском на губах.
Імператор Нарухіто для церемонії обрав класичний чорний костюм, який поєднав із білою сорочкою та краваткою насиченого бордового відтінку, яка гармонійно перегукувалася з кольором вбрання дружини.
Під час появи на заході імператорське подружжя усміхалося та вітало присутніх помахами рук.
Нагадаємо, імператриця Масако у ніжно-блакитному ансамблі з’явилася на зустрічі з королівським подружжям Нідерландів в Амстердамі.