У вбранні кольору слонової кістки: принцеса Кіко оглянула виставку квіткових композицій

Принцеса Кіко / © Getty Images

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Принцеса Кіко відвідала виставку квіткових композицій у Токіо.

Для культурного виходу Її Величність обрала вбрання кольору слонової кістки, яке складалося з приталеного жакета з гудзиками в тон і спідниці А-силуету довжини міді.

Принцеса Кіко / © Getty Images

Аутфіт принцеса доповнила шкіряними туфлями темно-бежевого кольору на стійких підборах і сумкою такого самого відтінку.

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У Како була скромна зачіска, ніжний макіяж, перлинні сережки у вухах і вишукана брошка на жакеті. У руках вона тримала білі рукавички.

Нагадаємо, принцеса Кіко одягла на конференцію костюм волошкового кольору, яке складалося з сукні-футляра і приталеного жакета з жакардовими квітковими вставками.