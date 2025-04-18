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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
72
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1 хв

У вбранні кольору слонової кістки: принцеса Кіко оглянула виставку квіткових композицій

Японська принцеса у скромному образі сходила до музею.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Кіко

Принцеса Кіко / © Getty Images

Принцеса Кіко відвідала виставку квіткових композицій у Токіо.

Для культурного виходу Її Величність обрала вбрання кольору слонової кістки, яке складалося з приталеного жакета з гудзиками в тон і спідниці А-силуету довжини міді.

Принцеса Кіко / © Getty Images

Принцеса Кіко / © Getty Images

Аутфіт принцеса доповнила шкіряними туфлями темно-бежевого кольору на стійких підборах і сумкою такого самого відтінку.

У Како була скромна зачіска, ніжний макіяж, перлинні сережки у вухах і вишукана брошка на жакеті. У руках вона тримала білі рукавички.

 Нагадаємо, принцеса Кіко одягла на конференцію костюм волошкового кольору, яке складалося з сукні-футляра і приталеного жакета з жакардовими квітковими вставками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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