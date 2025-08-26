ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У вбранні кольору вершкового масла і з перлинними сережками: перша леді Південної Кореї в аеропорту

Дружина президента Південної Кореї у ніжному образі вийшла з літака.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Президентське подружжя Південної Кореї

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Фотографи зазнімкували президента Південної Кореї Лі Чже Мьона і його дружину Кім Хе Ген, коли вони прибули до міжнародного аеропорту Ханеда у Токіо.

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Із літака перша леді вийшла в елегантному образі. На ній був костюм кольору вершкового масла, який складався зі спідниці-олівця і жакета з V-подібним вирізом, рукавами три чверті і гарними ґудзиками-камінням, з-під якого визирала біла підкладка.

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Кім зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха великими перлинними сережками.

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку баклажанового відтінку.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie