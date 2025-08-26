У вбранні кольору вершкового масла і з перлинними сережками: перша леді Південної Кореї в аеропорту

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Фотографи зазнімкували президента Південної Кореї Лі Чже Мьона і його дружину Кім Хе Ген, коли вони прибули до міжнародного аеропорту Ханеда у Токіо.

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Із літака перша леді вийшла в елегантному образі. На ній був костюм кольору вершкового масла, який складався зі спідниці-олівця і жакета з V-подібним вирізом, рукавами три чверті і гарними ґудзиками-камінням, з-під якого визирала біла підкладка.

Президентське подружжя Південної Кореї / © Associated Press

Кім зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха великими перлинними сережками.

Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку баклажанового відтінку.