У вбранні кольору вершкового масла і з перлинними сережками: перша леді Південної Кореї в аеропорту
Дружина президента Південної Кореї у ніжному образі вийшла з літака.
Фотографи зазнімкували президента Південної Кореї Лі Чже Мьона і його дружину Кім Хе Ген, коли вони прибули до міжнародного аеропорту Ханеда у Токіо.
Із літака перша леді вийшла в елегантному образі. На ній був костюм кольору вершкового масла, який складався зі спідниці-олівця і жакета з V-подібним вирізом, рукавами три чверті і гарними ґудзиками-камінням, з-під якого визирала біла підкладка.
Кім зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха великими перлинними сережками.
Президент був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку баклажанового відтінку.