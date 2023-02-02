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У вбранні коньячного кольору: стильний вихід королеви Ранії у США

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У вбранні коньячного кольору: стильний вихід королеви Ранії у США

Спадковий принц Хусейн та королева Ранія / Фото: Getty Images

Королева Йорданії Ранія разом із чоловіком королем Абдаллою II та старшим сином принцом Хусейном прилетіли з візитом до США.

Її Величність королева Ранія приєдналася до чоловіка для візиту до США. Днями сім'я зустрілася зі спікером Кевіном Маккарті в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Цього дня Ранія була одягнена в сорочку від Gabriela Hearst темно-коньячного кольору за 1090 доларів та широкі штани в тон зі стрілками за 1490 доларів. Сумку від Loewe Ранія також підібрала до тону аутфіту. 

Спадковий принц Хусейн та королева Ранія / © Getty Images
Спадковий принц Хусейн та королева Ранія / Фото: Getty Images

Ранія зробила легке хвилясте укладання та насичений макіяж очей. На шиї у неї сяяло золоте кольє у вигляді ланцюга. Вона, як завжди, мала чудовий вигляд. Поруч із нею сидів на дивані її син Хусейн, чиє весілля ми з нетерпінням чекаємо наступного літа. Він був у темному костюмі, світлій сорочці та у синій краватці.

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Дата публікації
Перегляди
630
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