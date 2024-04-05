У вбранні на затин і з брошкою-колоском: Олена Зеленська з'явилася на обкладинці словенського видання

Олена Зеленська з'явилася на обкладинці словенського видання OnaPlus.

Перша леді постала у чорному вбранні на затин, до якого прикріпила елегантну брошку у вигляді колоска пшениці.

Образ Зеленська доповнила акуратним хвилястим укладанням із боковим проділом і макіяжем у ніжних відтінках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця.

Олена Зеленська/onaplus.delo.si

Олена також дала інтерв'ю журналу, у якому наголосила, що перемога України потрібна саме для того, щоб подібне не повторилося ніде й ніколи.

"Перемога України потрібна кожній нормальній людині світу, якщо вона хоче залишатися людяною та жити в безпеці", – зазначила дружина президента.

Зеленська закликала країни докладати більше зусиль для повернення незаконно депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей і притягнення винних до відповідальності.

"Війна завжди війна. Необов’язково випробовувати агресію на собі, щоб зрозуміти того, хто боронить своє життя. Ось чому всім, хто живе нині в мирі, варто послухати й почути Україну", – додала перша леді.

Нагадаємо, Володимир і Олена Зеленські відвідали мистецьку виставку.

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