У вбранні-накидці, перлах і з червоною помадою: 83-річна Ненсі Пелосі відвідала післяоскарівську вечірку

Післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз відвідала Ненсі Пелосі. Політикиня була у супроводі свого чоловіка Пола Пелосі. Вони мали гарний і радісний вигляд.

Пол і Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами ексспікерка з'явилася у вбранні з накидкою з принтом пастельних відтінків. Взута вона була у туфлі кольору металік.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі зробила акуратне укладання, макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила великими перлинними сережками, а шию – перлинним намистом.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пол Пелосі обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорного метелика.

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