У вбранні-накидці, перлах і з червоною помадою: 83-річна Ненсі Пелосі відвідала післяоскарівську вечірку

Ексспікерка Палати представників США з'явилася на івенті разом із чоловіком.
Післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз відвідала Ненсі Пелосі. Політикиня була у супроводі свого чоловіка Пола Пелосі. Вони мали гарний і радісний вигляд.
Перед фотокамерами ексспікерка з'явилася у вбранні з накидкою з принтом пастельних відтінків. Взута вона була у туфлі кольору металік.
Ненсі зробила акуратне укладання, макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила великими перлинними сережками, а шию – перлинним намистом.
Пол Пелосі обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорного метелика.
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