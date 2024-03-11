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У вбранні-накидці, перлах і з червоною помадою: 83-річна Ненсі Пелосі відвідала післяоскарівську вечірку

У вбранні-накидці, перлах і з червоною помадою: 83-річна Ненсі Пелосі відвідала післяоскарівську вечірку

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ексспікерка Палати представників США з'явилася на івенті разом із чоловіком.

Післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз відвідала Ненсі Пелосі. Політикиня була у супроводі свого чоловіка Пола Пелосі. Вони мали гарний і радісний вигляд.

Пол і Ненсі Пелосі / © Associated Press
Пол і Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами ексспікерка з'явилася у вбранні з накидкою з принтом пастельних відтінків. Взута вона була у туфлі кольору металік.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі зробила акуратне укладання, макіяж із червоною помадою, вуха прикрасила великими перлинними сережками, а шию – перлинним намистом.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пол Пелосі обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорного метелика.

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