У вбранні небесно-блакитного кольору: королева Летиція відвідала важливу подію свого чоловіка

Королю Іспанії Філіпу VI зараз 56 років і сьогодні, 4 травня, він публічно відсвяткував важливу подію — 40 років від дня, як присягнув прапору країни. 11 жовтня 1985 року молодий принц Філіп, якому ледве виповнилося 17 років, вийшов на публіку і в парадній військовій формі виконав цей звичай у Сарагосі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Підтримати монарха прийшла його дружина 51-річна Летиція. Жінка одягла на цю подію небесно-блакитний костюм, який включав жакет на чорних ґудзиках та прямі вільні штани. Поєднала вона його з чорним топом, сумкою Hugo Boss та гостроносими туфлями на низьких підборах.

Макіяж у Летиції був лаконічним, волосся вона просто розпустила уклавши на проділ. У вухах у королеви були довгі сережки з сапфірами та діамантами. Походження цієї пари сережок невідоме.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Також нещодавно старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – принцеса Леонор – склала таку ж присягу на церемонії прапора в Головній військовій академії в Сарагосі, де навчається військової підготовки.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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