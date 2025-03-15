У вбранні ніжно-блакитного кольору: королева Бельгії Матильда відвідала важливий захід

14 березня в межах Тижня турботи королева Бельгії Матильда відвідала захід Unie-K Ons Erf, дім, що спеціалізується на догляді та підтримці дорослих з множинними порушеннями, що пропонує як денну, так і стаціонарну підтримку. Вона взяла участь у Тижні турботи вже вдесяте. Метою цього заходу є створення соціальної підтримки та розвитку сектору охорони здоров'я та соціального забезпечення.

Прибула на цей захід королева в елегантному світлому костюмі від свого улюбленого бренду Natan, який складався з гарного жакету та вільних штанів. Виконаний був у ніжно-блакитному кольорі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Також образ королева Бельгії доповнила сірою сумкою із текстурної шкіри під рептилію від бренду Giorgio Armani. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, одягла улюблені браслети з годинником, а також доповнила образ довгим шарфом.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Подробицями свого візиту королева поділилася в Instagram на офіційній сторінці королівської родини.

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