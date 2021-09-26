У вбранні нюдових відтінків і яскравому пальті: новий образ герцогині Меган в Нью-Йорку

У суботу, 25 вересня, принц Гаррі і Меган Маркл відвідали не лише фестиваль Global Citizen в Нью-Йорку, де виступили з промовою.

Також подружжя Сассекських побувало в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, де зустрілося із заступницею Генерального секретаря ООН Аміною Мохамед під час 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, куди входять 193 члена.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

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На цю зустріч герцогиня Сассекська прибула в кавовій блузці і штанях з високою талією поверх яких одягла пальто Max Mara. Волосся Меган зібрала в низький пучок, одягла захисну маску чорного кольору і зробила макіяж. В руках у герцогині була шкіряна папка з паперами, а на зап'ясті годинник і золотий браслет. На пальці виблискувала заручальна каблучка і обручка. А у вухах були мініатюрні золоті сережки.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Після зустрічі герцогиня Меган сказала репортерам, що все минуло чудово. До речі, її чоловік принц Гаррі цього разу до чорного класичного костюма і білої сорочки підібрав краватку — синю в цятку. На відміну від концерту, де герцог Сассекський вирішив обійтися без офіційного аксесуара.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл на концерті / Associated Press

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Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)

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