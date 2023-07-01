У вбранні персикового кольору: 83-річна королева Данії Маргрете II взяла участь в урочистому параді

Монархиня обрала яскравий образ та зробила манікюр.
30 червня королева Данії Маргрете II взяла участь у ювілейному параді та передачі Королівського годинника в Лівгарденс-Казерні, в Копенгагені. Традиційно годинник королева вручила одному гвардійцю за його виняткову роботу.
Цього року обраним став Антон Мондруп Лангдал.
Для параду Маргрете II одягла сукню нижче колін персикового кольору та капелюх із широкими крисами в тон. Також на королеві Данії був темний жакет, комір якого виконаний у такому ж кольорі, як і її сукня.
Доповнили образ Маргрете брошка, орден на лацкані, сережки та чорні туфлі. Також 83-річна королева мала ідеальний червоний манікюр, а на обличчі макіяж з червоною помадою. У руці монархиня тримала сумку та рукавички.
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