У вбранні персикового кольору: 83-річна королева Данії Маргрете II взяла участь в урочистому параді

30 червня королева Данії Маргрете II взяла участь у ювілейному параді та передачі Королівського годинника в Лівгарденс-Казерні, в Копенгагені. Традиційно годинник королева вручила одному гвардійцю за його виняткову роботу.

Маргрете II / Фото: Getty Images

Цього року обраним став Антон Мондруп Лангдал.

Для параду Маргрете II одягла сукню нижче колін персикового кольору та капелюх із широкими крисами в тон. Також на королеві Данії був темний жакет, комір якого виконаний у такому ж кольорі, як і її сукня.

Доповнили образ Маргрете брошка, орден на лацкані, сережки та чорні туфлі. Також 83-річна королева мала ідеальний червоний манікюр, а на обличчі макіяж з червоною помадою. У руці монархиня тримала сумку та рукавички.

Маргрете II / Фото: Getty Images

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