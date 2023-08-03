У вбранні шоколадного відтінку і з брошкою-колосками: Олена Зеленська взяла участь у Конференції послів

Перша леді України відвідала захід в одному зі своїх улюблених костюмів.

Олена Зеленська взяла участь у Конференції послів 2023 року, яку традиційно проводять наприкінці грудня, але цьогоріч за дорученням президента України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скликав її раніше. На заході обговорювали ключові завдання зовнішньої політики України.

Гасло цьогорічної Конференції послів звучало так: "Перемога понад усе!"

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала послам за співпрацю, зокрема у підготовці третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться у вересні в Україні.

"Новий саміт присвячено ментальному здоров’ю. Ідеться не лише про Україну, а й про світ. Окрім війни, світ сьогодні переживає багато випробувань, які визначають майбутнє людства: це й відновлення після пандемії, природні катаклізми (землетруси в Туреччині та Сирії), стрімкі кліматичні зміни. Кризи не мають кордонів – завжди повторюю це зарубіжним партнерам. Україна сьогодні стала прикладом багато в чому. Найперше, звісно, в захисті людяності та демократії. Але ми можемо стати й прикладом відновлення, насамперед ментального. Бо лише з життєстійким суспільством можливе майбутнє взагалі", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента акцентувала також увагу на важливості взаємодії посольств України і Olena Zelenska Foundation. За підтримки міжнародних меценатів фундація надає українцям гуманітарну допомогу, опікується лікарнями та школами.

Крім того Зеленська поділилася результатами спільної з посольствами культурної дипломатії: "67 аудіогідів українською працюють у музеях і пам’ятках 42 країн. Зусиллями Посольства України в Нідерландах скоро заговорить українською музей Ван Гога в Амстердамі".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На заході Олена з'явилася в одному з її улюблених ділових вбрань. На ній був костюм шоколадного відтінку, який складався з двобортного жакета і штанів-палацо, а також топ в тон вбрання.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила гарне укладання з локонами і ніжний макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а до лацкану жакета прикріпила елегантну золоту брошку у вигляді колосків.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з прем’єр-міністром Катару постала у діловому костюмі сіро-м'ятного відтінку від українського бренду Gasanova.

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