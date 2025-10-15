У вбранні улюбленого бренду: стильна королева Максима з’явилася на новому заході

Королева Максима / © Getty Images

У межах візиту королева Максима приділила особливу увагу підтримці та зміцненню духу спільноти та ініціативам мешканців, спрямованих на зміцнення зв’язків.

Цього разу Максима була одягнена у вбрання від Natan Сouture, а саме у двосторонній топ з крепу з вишивкою на грудях, і білі широкі штани з високою посадкою. Її Величність доповнила лук туфлями Gianvito Rossi і клатчем Сarlend Сopenhagen, волосся розпустила, зробила макіяж і одягла сережки з великим камінням.

Королева Максима / © Getty Images

На зап’ясті королева мала браслет, а нігті вона нафарбувала улюбленим відтінком лаку — червоно-бордовим. А в руках тримала букет подарованих на зустрічі квітів.

