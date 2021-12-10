У вбранні в стилі мілітарі та смугастій сорочці: королева Ранія на зустрічі

Королева поділилася новим знімком у Instagram.
Королева Йорданії Ранія відвідала Педагогічну академію, щоб привітати свою команду після того, як одна з її навчальних програм здобула міжнародну академічну акредитацію.
Минулого тижня Педагогічна академія королеви оголосила, що її диплом про професійну педагогічну освіту, який пропонує онлайн та особисте навчання для вчителів, був акредитований CAEP – найбільшою радою з акредитації такого роду у Сполучених Штатах. Таким чином, Академія стала першою освітньою організацією, що отримала міжнародну академічну акредитацію в Йорданії.
Для такого заходу королева обрала діловий костюм у стилі мілітарі від бренду Loewe, який поєднала з пурпурною сорочкою у смужку від Plan C із рюшами на комірі. До речі, маска на обличчі королеви була у колір вбрання.
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