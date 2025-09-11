ТСН у соціальних мережах

Суспільство
86
1 хв

У вбранні від демократичного бренду: шведська кронпринцеса Вікторія одягла "королівський синій"

Королівська особа з’явилася на робочій зустрічі та відкрила норвезько-шведський поліцейський відділок.

Юлія Каранковська
Кронпринцеса Швеції Вікторія і кронпринц Норвегії Гокон / © Getty Images

10 вересня 2025 року кронпринцеса Швеції Вікторія та кронпринц Норвегії Гокон відкрили нову поліцейську дільницю в Магнормуені, розташовану на державному кордоні між Норвегією та Швецією. Ця територія унікальна, оскільки це єдина дільниця, яку Норвегія ділить з іншою країною. Разом Вікторія і Гокон провели церемонію та перерізали стрічки з кольорами прапорів Швеції та Норвегії.

Кронпринцеса на цей захід одягла діловий штанний костюм від демократичного бренду Zara. Її вбрання виконане в так званому «королівському синьому» — улюбленому кольорі багатьох королівських осіб. Цей відтінок також часто можна побачити на королеві Каміллі.

Костюм вона поєднала з блакитною шовковою блузою від Vesna W Stockholm з високим коміром, кількома лаконічними прикрасами та своєю улюбленою зачіскою — високим пучком.

Вікторія віддає перевагу класичному стилю в одязі для публічних виходів і практично завжди з’являється з однаковою зачіскою. Є припущення, що її волосся завжди однаково зачесане, бо принцеса страждає на рідкісну хворобу — прозопагнозію, тобто розлад сприйняття облич, за якого здатність впізнавати обличчя втрачено, але водночас здатність упізнавати предмети загалом збережено. Це означає, що кронпринцеса щосили намагається впізнавати обличчя людей, зокрема і своє власне.

86
