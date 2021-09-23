У вбранні від H&M: шведська кронпринцеса Вікторія та принц Даніель на діловій зустрічі

Для поїздки Вікторія вибрала вбрання від демократичного бренду.
У середу, 22 вересня, шведська кронпринцеса Вікторія та принц Даніель відвідали графство Євлеборг, щоб обговорити з місцевими жителями довгострокові наслідки пандемії COVID-19.
У столиці Євлеборг королівське подружжя відвідало також Університет Евле і Хельсоторгенс. Вікторія і Даніель також побували з робочим візитом на фабриці з виробництва сокир Wetterlings в Сторвіке, щоб обговорити пандемію з ділової і культурної точок зору.
Для свого ділового візиту кронпринцеса Вікторія обрала блакитний костюм від бренду H&M, який поєднула зі строкатою блузою з бантом на комірі, синіми туфлями-човниками і сіркою сумкою.
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